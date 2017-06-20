Genç’ten Bayramçavuş’a teşekkür ziyareti

Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş’u ziyaret etti.

Bayramçavuş’a Ortahisar ilçesinde Karayolları tarafından yapılan yol çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Genç, "Karayolları, başta tüneller olmak üzere şehrimizde büyük yol projeleri gerçekleştiriyor. İlçemizde Karayolları ağında kalan yollardaki çalışmalarından dolayı bölge müdürümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle Akyazı ve Deliklitaş tünelleri ile diğer yol projeleri Trabzon’da trafik sorununu önemli ölçüde azaltacak büyük çaplı projeler. Kaşüstü’nde yapılan dalçık projesi de burada yaşanan trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltacak bir projedir. Müdürlüğümüz ilçemizde yol sorunlarını bitirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak en önemli hedeflerimiz arasına görev süremezin bitimine kadar yol sorunlarını tamamen bitirmeyi koymuştuk. Bu kapsamda Karayolları’yla aynı hedeflere ulaşmak için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş da ziyaretinden ötürü Başkan Genç’e teşekkür ederek "Ortahisar Belediyesi’nin özellikle ilçe genelinde başlattığı asfaltlama ve betonlama hamlesinden son derece memnunuz. Belediye, kurulduğu günden bu yana kendi imkanlarıyla çok ciddi miktarda asfaltlama ve betonlama yaptı. Özellikle yüksek mahallelerin yol problemlerini en aza indirmek için olağanüstü bir gayret gösterdi. Ve birçok mahallenin yol sorununu çözdü" şeklinde konuştu.