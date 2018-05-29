Giresun’da etkili olan fırtına fındığa zarar verdi

Başkan Orhan Musaoğlu, Karadeniz Bölgesi’ndeki şiddetli fırtınanın kısa bir süre etkili olmasına rağmen fındığa zarar verdiğini belirtti. Fırtınanın sahil şeridinde herhangi bir hasara yol açmadığını ancak fındık rekoltesine zarar verdiğini belirten Musaoğlu “Bölgemizde 27 Mayıs Pazar günü saat 14.00’den sonra başlayan ve gece yarılarına kadar devam eden aşırı rüzgar nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde daha fazla olmak üzere, fındık bahçelerinin güneye bakan kısımlarında yer yer yüzde 40 civarında hasar kaybına neden olmuştur. Çiftçilerimizden bize gelen talep ve şikayetler üzerine Ziraat mühendislerimiz eşliğinde yerinde tespit yaparak incelemelerde bulunduk. Bu yıl ilk kez bu aylarda bu kadar dolgun olmasından kaynaklanan dökülme olayı fırtına fındık dallarına değil, tamamen ürün üzerinde etkili olmuştur ve dökülmelere sebep olmuştur. Rüzgar ve fırına yükseklerde etkili olurken sahillerde bu hasarla karşılaşmadık. Fındık üreticilerini zor günler bekliyor. Çiftçilerimizi durumlarını ilgili makamlara bir an evvel bildirmelidir. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara borcu olanlar borçlarının ertelenmesini talep etmelidir” diye konuştu.