Giresunlu şehidin cenazesi Trabzon’da

Türk Ordusu’nun Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatta yapılan yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda şehit olan iki askerden biri olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in cenazesi Hakkari’den askeri uçakla bugün öğle saatlerinde Trabzon Havalimanı’na getirildi. Havalimanındaki törene trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen al bayraklı tabutunu gören baba Ahmet Ergin, anne Aynur ve şehidin kardeşleri Ömer ve İsmail gözyaşı dökerken, ailesinin yaktığı ağıtlar herkesi hüzünlendirdi. Şehidin cenazesi cenaze aracına konularak konvoy eşliğinde Giresun’un Eynesil ilçesine götürüldü. Ergin’in cenazesinin öğle namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.