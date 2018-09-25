Gökçek'in dinazorları Ankara'dan Trabzon'a göç etti

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankapark için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozorlardan 2'si KTÜ Jeoloji Mühendisliği binasının girişine yerleştirildi.

Ankara'da Melih Gökçek tarafından şehrin muhtelif yerlerine konulan dinozorlar geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından sökülmüş ve vinçlerle depoya kaldırılmıştı. Bu süreci takip eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aydın, girişimde bulunarak depodaki dinozor maketlerinin iki tanesini Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden istedi. İstek önce olumsuz karşılanırken, ardından Aydın ve ekibi ankara'da hurdacılar ile irtibata geçerek 2. kez şanslarını denedi. Geçtiğimiz Haziran ayında adeta hurda halinde alınan 2 dinazor maketi Trabzon'a getirilerek onarıldı, boyandı ve 3 aylık çalışmanın sonunda Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün bahçesine konuldu. Buradaki doğa müzesinin girişinde sergilenmeye başlanan dinazorlar bir anda öğrencilerin ilgi odağı olurken, dinazorların ders materyali olarak kullanılacağı belirtildi.

Üniversite öğrencileri dinazor maketlerini ilk önce görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken, “Çok ilginç. Böyle bir şey hiç aklımıza gelmezdi. Ama iyi oldu” ifadelerini kullandılar.