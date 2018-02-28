Görenler önce şaşırdı, sonra cep telefonlarına sarıldı

Yaklaşık 1.65 boyundaki Orkinosu gören vatandaşlar önce şaşırıyor daha sonra da cep telefonlarına sarılıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Orkinos’u parçalara ayırarak satmayı düşündüğünü belirten Murat Şahin, ”Orkinos’u Trabzonlular’a sunmak için Çanakkale’den getirttik. Boyu 1.64, kilosu ise 65 civarında. Kesip kesip satacağız. Balığa ilgi muhteşem. Özellikle resim çektirenler, sosyal medyadan paylaşanlar yoğunlukta. Bu ilgi bizi de mutlu ediyor. Kilosunu 45 TL’den porsiyonunu ise 35 TL’den satmayı düşünüyoruz. Vatandaşlar bize genelde nerede yakalandığını isminin ne olduğunu soruyorlar daha sonra da yeme bölümünü. Orkinosun şişi, sotesi güzel oluyor, saç kavurması da et tarzı güzel oluyor. Zaten eti kırmızı, beyaz değil. Kızmızı et tadındadır” dedi.