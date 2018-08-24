Göz kapaklarındaki düşüklüklerden ameliyat sayesinde kurtuldu

Ailesiyle birlikte tatil için geldiği Trabzon’da yakınlarının tavsiyesi üzerinde Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Ethem Coşkuner’e müracaat eden Soykurt, göz kapaklarındaki düşüklükler ve kırışıklıklardan ameliyat sayesinde kurtuldu.

Yapılan ameliyattan memnun olduğunu belirten Soykurt, “Tatil için Osmaniye’den Trabzon’a gelmiştim. Yakınlarım bana göz kapaklarındaki düşüklüklerden dolayı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Ethem Coşkuner’i tavsiye etti. Göz kapak ameliyatı çok önemli bir ameliyat olduğundan güvenilir tecrübeli doktoru seçmek durumundasınız. Ben de kendisine giderek durumu anlatıp ameliyat olmaya karar verdim.Yapılan ameliyat sayesinde göz kapaklarımdaki düşüklükler ve kırışıklıklar ile torbalamalardan kurtuldum. Kendisine geldiğim için çok memnunum” dedi.

Opr. Dr. Ethem Coşkuner de bu tür şikayetlerle zaman zaman karşılaştıklarını belirterek, ameliyatın önemine dikkat çekti. Dr. Coşkuner, göz kapağı düşüklüklerin ameliyat edilmediği takdirde görmeyi engelleyeceğini belirterek, ameliyat sayesinde hastanın daha net göreceğini sözlerine ekledi.