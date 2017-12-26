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26 Aralık 2017 13:57

’Gugulumdakiler Herkes Oyuncu’ ile rekora koşuyor

Trabzon Gugulumdakiler Tiyatrosu kapalı gişe oyuna devam ediyor.

’Gugulumdakiler Herkes Oyuncu’ ile rekora koşuyor

26 Aralık 2017 13:57

“Herkes Oyuncu” isimli oyun ile birlikte 2017-2018 Tiyatro sezonunda perdeleri açan Gugulumdakiler tiyatrosu 5 kez oynadığı oyun ile birlikte 2 bin izleyiciye ulaştı.


Şükrü Üçüncü’nün Trabzon Asayiş olaylarından derlediği “Herkes Oyuncu” adlı oyunun yönetmeni Tamer Küçük, “ Mayıs ayının sonuna kadar Hüseyin Kazaz Kültür Merkezindeyiz. Trabzon tiyatro severleri tarafından oyunumuz yoğun ilgi ile karşılandı. 9 Kasım Perşembe günü prömiyerimizin hemen ardından 4 kez daha oyunumuzu sergiledik. Bu temsillerde 2’bine yakın izleyiciye ulaştık. Gugulumdakiler Tiyatrosu Trabzon’da tiyatro severlerin evidir. İzleyiciler oyunumuza ilgi göstermesi de bunu onaylıyor” ifadelerine yer verdi.


Hüseyin Sabri Kurtuldu, Kübra Genç, Tamer Küçük, Mahmut Mutaf, Şükrü Üçüncü, Asena Öztürk, Adem Kılıç, Aslan Kar, Rüya Akgül, Oğuzhan Yılmaz ve Murat Küçük’ün rol aldığı Gugulumdakiler Tiyatrosu, “Herkes Oyuncu” isimli oyunu 4 Ocak Perşembe günü saat 20:00’da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde izleyicilerine buluşmaya devam edecek. Ocak ayında iki oyun oynayacak olan Gugulumdakiler, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında aynı oyunu sahnelemeye devam edecek.




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