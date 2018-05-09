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09 Mayıs 2018 12:06

Güldürdüler, ağlattılar sezonu kapattılar

Trabzon’un sevilen tiyatro ekibi Gugulumdakiler, Ankara Turnesi ile bu yıl ki sanat sezonun perdelerini kapattı.

Güldürdüler, ağlattılar sezonu kapattılar

09 Mayıs 2018 12:06


Her yıl sahneye koyduğu oyunları yazım atölyesinde hazırlayan Gugulumdakiler Tiyatrosu 3 Kasım 2017 yılında izleyiciler ile buluşmasının ardından 2 farklı oyun ile 30 gösterim düzenleyerek 7 bin izleyiciye ulaştı. Şükrü Üçüncü’nün kaleme aldığı” Herkes Oyuncu” ile “Kanlı Gömlek” adlı tiyatro oyunlarını Mayıs içerisinde Ankara’da 2’şer kez oynayan Gugulumdakiler ekibi bu yıl ki sanat sezonunu kapatmış oldu.


Sezon ile alakalı değerlendirmede bulunan “Kanlı Gömlek” oyunun yönetmeni ve tiyatronun en deneyimli ismi KTÜ Profesörlerinden Hüseyin Sabri Kurtuldu, “Verimli bir sezon geçirdik. Bu yıl iki farklı oyun ile birlikte izleyicilerin karşısına çıktık. Biri güldürü diğer ise, trajediydi. Trabzon’da grubumuzun bir karşılığı var bu nedenle izleyici bulmada zorlanmıyoruz. Diğer illerin ardından Ankara’da sezonu noktaladık. Oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi özleyeceğiz önümüzdeki sezonu yani Eylül ayını iple çekeceğiz” dedi.


Gugulumdakiler Tiyatrosu bu yıl Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ve Ortahisar Belediyesi’nin desteği ile sanat sezonunu tamamladı.




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