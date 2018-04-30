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30 Nisan 2018 17:14

Gümrükçüoğlu: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Gümrükçüoğlu: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun”

30 Nisan 2018 17:14


Başkan Gümrükçüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Bizler, ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin, belediyemizin imkânları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik ve her zamanda bu gayrette olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Bu vesile gerek Büyükşehir Belediyesi ve mahalli idarelerimizde görev yapan, gerek kamu ve özel sektör kuruluşları ile kendi alanlarında alnının teri ile helal rızık kazanan tüm emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum.”




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