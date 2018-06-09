Gümrükçüoğlu gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi

Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda Trabzon basını ile bir araya gelen Gümrükçüoğlu, 24 Haziran’ın Türkiye’nin gücün güç katacağı tarih olacağını söyledi. Türk milletinin büyük bir çoğunlukla bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göreve getireceğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Milletimiz Erdoğan’dan öncesini çok iyi biliyor. Bu ülkede gençlerimizin nasıl ayrıma tabi tutulduğunu, başörtülü anaların evlatlarının yemin törenine alınmadığını, üniversite kapılarında başörtülü evlatlarımıza zulüm yapıldığını kimse unutmuş değil. Devletimizin Erdoğan öncesinde 1 dolara bile muhtaç hale geldiğini unutmuş değiliz. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıran ve devletimizi dünyanın sayılı güçlerinden biri haline getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıdır. Aziz milletimiz 24 Kasım’da ‘istikrara, huzura, barışa ve kardeşliğe devam’ diyecektir. Türkiye, 24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok daha hızlı adımlarla, çok daha güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

“Gerekirse tebdili kıyafetle hafiye gibi burada denetleme yapacağım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, sohbet toplantısında basın mensuplarının sorularını da ayrıntılı şekilde yanıtladı. Kadınlar Pazarı hakkında açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, yeni yapılacak kadınlar pazarının bölgenin cazibe merkezi olacağını ifade etti. Trabzon’un kadınlar pazarının yenilenmesine mutlaka ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuzun sembolü haline gelen bu önemli alanı mutlaka yenileyeceğiz ve en güzel şekilde şehrimize kazandıracağız. Yeniledikten sonra da burada titiz çalışmalarımız olacak. Bildiğiniz gibi kadınlar pazarında esnaflarımız satış yapabildiği gibi kadınlarımızda kendi yetiştirdikleri ürünleri getirip tüketicilerle buluşturuyor. Bu noktada kadınlarımızın getirdiği ürünlerin karcılar tarafından satın alınıp karla tüketicilere sunulması gibi bir uygulamaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kadınlarımız ürünlerini getirip en güzel şekilde rahatlıkla satabilecekler. Gerekirse tebdili kıyafetle hafiye gibi burada denetleme yapacağım. Yeni kadınlar pazarı şehrimizin en önemli noktalarından biri olacak” diye konuştu.