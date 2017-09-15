Gümrükçüoğlu, katlı otopark projesini anlattı

Trabzon şehir merkezinin otopark ihtiyacına cevap verebilmek için çalışmalarını uzun süredir sürdürdüklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, söz konusu otoparkın yapılması için kamulaştırma bedeli olarak 25 milyon TL ödendiğini söyledi. Otomatik otopark yapımı için öğretmenevi otoparkı ve yanındaki şahıslara ait yerlerin kamulaştırıldığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, Ekim ayında yapılacak ihale neticesinde katlı mekanik otopark inşasına başlanacağını dikle getirdi.

Bölgede Trabzon’a 750 araçlık otopark kazandırma hedefi ile yola çıktıklarını ve ilk etapta inşa edilecek olan otomatik otoparkın 310 araç kapasiteli olacağını belirten Başkan Gümrükçüoğlu, 750 araçlık otopark hedefinden vazgeçmediklerini, aynı bölgede bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Katlı otopark inşaatının 310 araçtan fazla kapasiteli olarak inşa edilmesi durumunda otoparka giriş ve çıkışlarda Yavuz Selim Bulvarı’nda önemli bir tıkanıklık yaşanabileceğini belirten Gümrükçüoğlu, “Daha önce kamuoyuna 750 araçlık otopark hedefimizi arz etmiştim. Onunla birlikte hem otopark hem birkaç hizmet dükkânını ihtiva eden bu önemli projemizi açıklamıştım. Belediye Meclisimizde de ‘750 araçlık otoparktan bahsetmiştiniz, şimdi 310 araçlık otoparktan bahsediyorsunuz’ diye bir soru ile tabi olarak karşılaştık. Biz 750 araçlık otopark hedefimizi aynı şekilde koruyoruz ama bu önemli projede teknik olarak 310 araç kapasiteli otopark ortaya çıkmıştır. Yani katlı otomatik otoparkımız 310 araçlık olmak durumunda kalmıştır ve onunda otopark artı yanındaki dükkanlarla birlikte bir kompleks olarak hizmete girmesi projelendirilmiştir. Şöyle ki ortalama 750 araçlık otopark hedefimiz devam etmektedir ama Ekim ayında yapılacak ihalede 310 araçlık otopark çok çeşitli parametrelerin mukayesesi sonrasında ortaya çıkmıştır. 750 araçlık otopark hedefi ise o otoparkın cephesi olacak olan Yavuz Selim Bulvarı’nın altının otopark haline getirilmesi ve hemen karşı tarafta Karagöz Meydanı’nın altının otopark olarak düzenlenmesiyle olacaktır” dedi.

“Klasik katlı otopark yapmak cihetine gitseydik azami 150-200 araçlık bir otopark ortaya çıkmış olacaktı” diyen Gümrükçüoğlu “Bunun daha da kapasiteli hale gelebilmesi için parklanacak araç sayısını mevcut imar yolunu da hesaba katarak hemen yakınında bulunan dönel kavşaktan hareket alacağı hesap edilerek araçların otomatik otopark sistemindeki tabla yardımı ile kalıcı otopark alanlarına çıkarılacağı söz konusu olduğundan taşınma süresi, parklanma süresi hesap edilmiş ve pik saatlerde oradan ne kadar aracın seyrü sefer ettiği dikkate alınmıştır. Aynı zamanda da seyrü sefer halindeki otoparka girmek isteyenlerinin kuyruk oluşturmaması için bu rakamın yeterli olacağına mühendislik hesabı ile ulaşılmıştır. Bu mühendislik hesabında bu araçların otoparka girmesi ve çıkması durumunda Yavuz Selim Bulvarında trafik akışının tıkanmamasına, kuyruklar oluşmamasına tabi şekilde dikkat edilmiş ve hesaplanmıştır. Burada aynı tabla ile otoparka daha fazla araç alınmak istense, bekleme süresi iyice artacak ve geriye doğru kuyruk oluşacaktır. Bunun Türkiye’de örnekleri var. Herkes tarafından bilinen ve teknik ekiplerimizin incelediği bir örnekte İzmir Alsancak’taki otoparktır. O otomatik otopark projesi 4 tabla ile 280 araç kapasiteli olarak işletiliyor. Yerinde yapılan incelemelerde pik saatlerde kuyruk oluşması münasebetiyle sıkıntı çekildiği tespit edilmiştir. Bizim projemizde kuyruk oluşmaması için araç kabul yolu yan yana çift araç stoklanacak şekilde planlanmış, oluşabilecek kuyrukların ortadan kaldırılmasına gayret edilmiştir. Yani bir kompleks hesaplama yapılmıştır. Kuyruk oluşmasın, trafik tıkınmasın, araçlar rahatlıkla girebilesin ve tahliye olabilsin, bu sırada da klasik otopark değil, araçların yükseltilebildiği otopark yapılması cihetine gidilmiş 310 rakamı bu şekilde tespit edilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.