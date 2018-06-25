Gümrükçüoğlu: “Trabzon kazandı, Türkiye kazandı”

Değerlendirmesinde Trabzon halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarına her zamanki gibi gereken desteği verdiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Cumhurbaşkanımız ilk turda halkımızın teveccühü ile devlet başkanlığına seçilmiştir. Aziz Trabzon halkı Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarına bir kez daha desteğini ortaya koymuştur. Bu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarını asla yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin kazananı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Trabzon’dur, kazanan Türkiye’dir, kazanan dünya mazlumlarıdır. Artık seçimler bitmiştir. Hep birlikte el ele kol kola omuz omuza şehrimizi ve ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.