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08 Ocak 2017 09:19

Günün ağarmasıyla Trabzon’daki yangının boyutu ortaya çıktı

Günün ağarmasıyla Trabzon’daki yangının boyutu ortaya çıktı

08 Ocak 2017 09:19

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan orman yangınının boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.
Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangına bir süre müdahale edemezken, Ordu, Giresun ve Rize’den de takviye ekiplerin gelmesiyle yangının büyük bir bölümü sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Yanan çam ağaçlarından dumanların çıktığı görülürken, arazinin büyük bölümünün ise yandığı gözlendi.



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