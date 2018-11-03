İran'dan gelen 40'a yakın acente temsilcisi Doğu Karadeniz Bölgesi'ni keşfediyor.

İran ve Doğu Karadeniz illeri arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan toplantının ilki Trabzon'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Bagbondori, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter adına Trabzon Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Mehmet Akif Eraslan, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, İBK Turizm Sezgin Bahçekapılı ve İran'dan gelen turizm sektörü temsilcileri katıldı.

TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, aynı coğrafyada yaşayan Türkiye ve İran'ın seyahat acenteleri olarak işbirliği konusunda birbirimize destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

DOKA Trabzon Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Mehmet Akif Eraslan ise, dost ve kardeş ülke İran'dan gelen turistleri artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Eraslan, bu kapsamda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak Türkiye ve İran arasında devam eden ilişkilerin geliştirilmesi ve turizm hareketinin artırılması konusunda her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, Trabzon'a İran'dan gelen turistlerin artış kaydettiğini, karayolu ve özel taşıt ve karşılıklı seferlerin bu turizmi artırdığı bilgisini vererek, İran ve Trabzon arasında hava yolu ulaşımının başlatılması çalışmalarının yürütüldüğünü bu gelişmenin İran'dan gelen turistlerin sayısını artıracağını belirtti.

Hacısalihoğlu: "Trabzon'a 500 binin üzerinde Arap turist geldi"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İran ve Doğu Karadeniz arasındaki işbirliğinin asil amacının karşılıklı turizm ve ticaretimizi geliştirmek olduğunu ifade etti. Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesinin iki ülke arasında yakın ilişki kurmayı çok daha kolaylaştıracağını vurgulayan Hacısalihoğlu, “Trabzon Arap ülkeleri ile turizmde çok hızlı bir gelişme sağladı. Başlangıçta 3-5 bin turistle başlayan Arap turist sayısı zamanla artış gösterdi ve şuanda Trabzon'a 500 binin üzerinde Arap turist geldi. Bu başarı İran ile de yakalanmalıdır. İran ve Trabzon arasında turizm ve ticari ilişkilerin başlatılması iyi tanıtım ile sağlanabilir. Acentelerimiz karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirebilir. Karşılıklı yapacağımız etkili bir tanıtımın olumlu sonuçlarını hep beraber görürüz” dedi.

"Bir diğer konu da turizmle başlayan ticaretin de geliştirilmesidir"

Başkan Hacısalihoğlu, İran ve Doğu Karadeniz arasında yapacakları karşılıklı tanıtımların başarıya uluşmasında ve koyulacak hedeflerin yakalamasında ulaşımın çok büyük önem taşımakta olduğuna vurguladı. Hacısalihoğlu, “Karşılıklı otobüs ve uçak seferlerini geliştiremezsek yapacağımız tanıtımın bir anlamı yoktur. Acentelerimizin ulaşım konusundaki çalışmalarını önemsiyoruz. Bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz. Tebriz ve Trabzon arasında karşılıklı haftada iki sefer olmak üzere toplamda ise haftada 4 sefer için görüşmelerimiz devam etmektedir. Burada bizi çok yakından ilgilendiren bir diğer konu da turizmle başlayan ticaretin de geliştirilmesidir. O bakımdan turizm hareketi içerisine daha çok iş adamlarını değerlendirmemiz önemlidir. Eski fotoğraflara bakıldığında Trabzon Tebriz Lojistik Ticaret Projesi fotoğraflarını görebilirsiniz. Bu şu demektir, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Biz turizm hareketini başlatırken bunun içerisinde ticareti ön planda tutulması gerekiyor. Turizm hareketinin başarıya ulaşması için gerekli olan ulaşım seçeneklerinde özellikle Türkiye tarafının da İran'ı ziyaret etmesi önem göstermektedir. Türkiye tarafı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Bagbondori de ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek verildiğini aktararak çok verimli bir toplantının Trabzon'da gerçekleştirildiğini bütün tarafların gayret ve çabalarıyla arzu edilen turizm ve ticaretteki gelişmelerin sağlanacağını ifade etti.

Toplantının sonunda İran Başkonsolosu Reza Bagbondori ile Satrap Parvaz Temsilcisi Alim ve TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu'na plaket takdimi yapıldı. İran'dan gelen 40'a yakın acente temsilcisi ile birlikte fotoğraf çekimi yapıldı.