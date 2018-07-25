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25 Temmuz 2018 12:35

Hacısalihoğlu: “Tüm çalışmalarımızda bölgeyi bir bütün olarak düşünüyoruz”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.

Hacısalihoğlu: “Tüm çalışmalarımızda bölgeyi bir bütün olarak düşünüyoruz”

25 Temmuz 2018 12:35

Suat Hacısalihoğlu, yaptıkları tüm projelerde bölgesel düşündüklerini belirterek, “Başta turizm olmak üzere tüm projelerdeki anlayışımız bölgesel” dedi.


Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan misafir heyetle başta bölge turizmi olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.


TTSO başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, iki oda arasındaki yakın ilişkilerin devam edeceğini belirterek, “Biz oda olarak tüm faaliyetlerimizin bölgeye yayılmasına dikkat ediyoruz. Turizm ön plana çıkınca Ordu’dan Artvin’e kadar bölge tanıtım projesini hazırladık. Katıldığımız fuarlarda bölgeyi bir bütün olarak 6 ilin turizm kataloglarıyla tanıtıyoruz. Turizm anlayışımız bölgesel. Gelen turist Trabzon’da 3 gün kalıyorsa, Artvin’de, Rize’de ve diğer illerde de kalsın, buradaki konaklama süresi bir hafta 10 günü bulsun istiyoruz. Sizin de tanıtımı iyi yapmanız lazım. Ne yaparsak bölgesel düşünüyoruz. Turizmin yanı sıra amacımız katma değeri yüksek ürünlerle bölgeyi büyütmek. Yüksek teknolojiye dönük projelerimizin de bölgeye değer katacağını düşünüyoruz” dedi.


Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da, TTSO’nun bölgeye her platformda katkı verdiğini dile getirerek, “Tecrübelerinizden yararlanacağız. Biz de bölgeyi tek vücut olarak görüyoruz. Ortak her türlü çalışmaya hazırız. Yatırıma aç şekilde bekleyen bir doğamız var. Turizm konusunda yapılacak çalışmalar önemli ve bu konudaki deneyimlerinizden faydalanacağız” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım günün anısına karşılıklı olarak plaket ve hediye takdimi gerçekleştirdi.




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