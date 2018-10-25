HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Trabzon'da

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından "Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Trabzon'da eğitim programı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan ve HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Trabzon'da eğitim programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve katılımcılar katıldı. Burada bir konuşma yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "HAK-İŞ, 22 Ekim 2018 tarihinde kutladığı 43. yaş gününden sonra ilk etkinliğini gerçekleştiriyor. Bizim için önemli bir tarih. HAK-İŞ'in 43 yıllık tarihinde hedefleri, ilkeleri ve yürüdüğü yoldan sapmadan bugünlere aynı heyecanla, aynı istikamette ve büyüyerek, güçlenerek yürümüş olmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yeni bir sendika anlayışı inşa etmeye çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Hem tarihsel köklerimizden kopmadan, aynı zamanda evrensel değerleri de içine alarak yeni bir yaklaşımla yeni bir sendika anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz. Küreselleşme, yeni dünya düzeni, yaşadığımız yeni gelişmeler, işçi ve işveren ilişkilerinin başka bir noktaya evrildiği, iş yeri kavramının değiştiği, işçi kavramının farklı bir noktaya taşındığı yeni dünyaya yeni sendika bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Sendikada hareketin gerilemesini durdurabilmek için yeni anlayışa uygun bir sendika oluşturabilmek için HAK-İŞ uzun yıllardır çalışmaktadır. 21. yüzyıla adım atmadan 20. yüzyılın son çeyreğinde bu konuları tartışarak, konuşarak, kafa yorarak dünyayı ve ülkemizi sağlıklı bir şekilde analiz ederek bir çözüm, çıkış yolu aramaya çalışıyoruz. HAK-İŞ'ten beklenen de budur. Var olanları tüketmek, var olanlarla tatmin olmak imkansızlaştığı bir dönemde biz çözüm üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmada Ortahisar Belediyesine kadın dostu iş yeri ödülü verildiğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Sendika genel merkezimizin 2016 tarihinde yaptığı araştırmada da Ortahisar Belediyesi olarak kadın dostu iş yeri ödülü aldık. Yeni belediye binamızda da çocuklu kadın çalışanlarımız için bir kreşimiz de olacak. Şuanda çalışanlarımızın tamamı sendikalıdır. kadınlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz ve çalışma hayatına uyumunu sağlamalıyız. Çünkü biz kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlılarımızla, çoluk çocuğumuzla bu topraklarda ilelebet medeniyetimizin ve inancımızın bize yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirme anlayışındayız. Böyle bir dönemdeyiz. Onun için bu çalışmaların çok çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.