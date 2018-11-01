‘Hamsi' kriz seviyesine ulaştı

Dr. Cemal Dinçer, denizlerde kendini göstermeyen hamsinin kriz noktasına ulaştığını belirterek, hamsi avının bir yıl ertelenmesi gerektiğini söyledi.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, bu yıl tezgahlarda kendini göstermeyen hamsi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıl 158 bin 94 ton avlanan hamside büyük bir tehlikenin olduğunu belirten Dinçer, hamsi avının bir yıl ertelenmesinin önümüzdeki yıl stoklara farklı bir şekilde yansıyacağını dile getirdi. Tezgahlarda çok az sayıda görülen hamsinin küçük ve ince olduğunu vurgulayan Dinçer, “Şuandaki ilk verilere göre çok erken ama pazarda tüketiciye arz edilen ürüne baktığımız zaman ciddi bir şekilde tehlikenin olduğunu görüyoruz. Balık çok küçük, ince avlanabilir boyutun altında. Su sıcaklığının da istenilen seviyeye düşmemiş olmasıyla hamsi ideal bir sürü oluşturmuş değil. Kasım ayından itibaren etkin hamsi av sezonu başlamaktadır. Önümüzdeki 1 ay içerisinde bu belli olacaktır” dedi.

Karadeniz'de avlanan balığın yüzde 90'ınını Türkiye'nin tek başına avladığını söyleyen Dinçer, “Bizdeki av kapasitesi yüksek kapasiteye sahip. Gürcistan bizim kadar hamsi avlayamamaktadır. Aslında Karadeniz'de avlanan balığın yüzde 90'ınını Türkiye tek başına avlamaktadır. Bizde balık yok diğer ülkelerde var diye değil de balığın göç yolu ve avcılık kapasitesi düşünüldüğünde bunun cevabı ortaya çıkmış oluyor” şeklinde konuştu.

İstatiksel rakamlara bakıldığında hamsinin kriz seviyesine geldiğini belirten Dinçer, “2017 yılının rakamlarına baktığımız zaman geçen yıl 7 bin 578 ton olarak palamut avlanmış. Bir önceki yıla baktığımız zaman yaklaşık 40 bin ton avlanmış. Karadeniz'de ağırlığı teşkil eden av miktarında hamsinin durumunun kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Hamsideki stoklar üzerinde av baskısının yüksek olduğunu, bana göre bir yıl hamsi avının yasaklanmasının uygun olacağını, stokların daha çabuk bir şekilde iyileşeceği kanaatindeyim. Çünkü bu gidişe baktığımız zaman hamsi ciddi bir şekilde düşüyor, neredeyse kriz seviyesine geliyor. Bir yıl hamsi avı yasaklansın. Çünkü hamsi için bir yıl çok önemlidir. Hamsi zaten 3 yaşına kadar yaşayabilen bir canlı olduğu için bir yıl hemen kendisini yenileyebiliyor ve avlanabilir boya geliyor. Zaten şuanda avlanabilir yasal boyda ürün çıkmamaktadır” ifadelerini kullandı.