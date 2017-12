Hamsinin fiyatı 4 günde 3 kat arttı

Balıkçılar hamsi avının bu sezon dalgalı seyrettiğini belirtirlerken, bundan sonraki dönemde umutlarının pek olmadığını söylediler.

Trabzon balık halinde 50 yıldır balıkçılık yapan İlhan Özbayrak, hamsinin 4 gün önce kilosunu 4-5 TL sattıklarını bugün itibariyle ise 15 TL’den sattıklarını söyledi. Özbayrak “Hamsi sezonu 1 buçuk aydır güzel gidiyordu. Son dört günden beri Hamsi bir anda çok aza düştü, neredeyse kayboldu. Dört gün önce 4 5 TL’ye satılan hamsi bugün 15 TL’ye çıktı. Dört günden beri Hamsi bir anda kayboldu. Kasası 50-60 TL iken şu an 200 TL’ye kadar çıktı. Daha önceki yıllarda böyle dalgalı sezon olmuştu. Biz de bu işe bir anlam veremedik. Hamsi katledildi. Çanakkale’den gelen tekneler bile buralarda avlandı. Hamsi sezonu çok kısa geçti. Sezonun neredeyse üçte birini geride bıraktık. Bundan sonra da beklentimiz pek iyi değil. İnşallah yanılırız, çünkü balıkçıların en büyük gelir kapısı hamsi. Çoğu balıkçı hamsi sayesinde geçimini sağlıyor. Sonuçta ucuz olan hamsiyi vatandaşta tercih ettiği için rahatlıkla tüketebiliyor. Diğer balıklar çok pahalı. Palamut ise bu sezon zaten olmadı” dedi.

En pahalı balık Mezgit

Bu sezon özellikle Mezgit’in fiyatnın da yüksek seyrettiğini kaydeden Özbayak, “Mezgit çok pahalı. Şu an en pahalı balıklardan biri Mezgit. Önceki sezonlara oranla bu sezon Mezgit hiç yok. Fiyatı 20 TL’den 50 TL’ye kadar çıktı. Fiyat olarak rekor şu an Mezgitte. Yaz mevsiminden beri fiyatı hiç inmedi. Hatta yazın kilosu 60-65 TL’ye kadar bile çıktığı oldu. Şu an Mezgitin irisini 35-40 TL satıyoruz. Mezgiti genelde restoranlar tercih ediyor” diye konuştu.