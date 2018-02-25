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25 Şubat 2018 16:37

Hastane inşaatı yanında göçük: 1 yaralı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yanında yapımı devam eden 225 yataklı Çocuk Hastanesi’nin yanındaki alanda göçük meydana geldi.

Hastane inşaatı yanında göçük: 1 yaralı

25 Şubat 2018 16:37

Toprak altında kalan kişiyi mesai arkadaşları hummalı bir çalışmanın ardından kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Çocuk Hastanesi yanında bulunan kanalizasyon çalışması sırasında burada çalışma yapan 49 yaşındaki Abdullah E., bir anda üzerine gelen toprak yığının altında kaldı. Vücudunun tamamı toprak altında kalan işçi için mesai arkadaşları seferber olurken, olay yerinde bulunan iş makinası da işçinin üzerinde bulunan toprağı kısa sürede tahliye etti. Abdullah E, daha sonra mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, bacağının kırık olduğu öğrenildi.




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