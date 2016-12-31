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31 Aralık 2016 13:58

Havalandırma boşluğuna saklandılar, polisten kaçamadılar

Havalandırma boşluğuna saklandılar, polisten kaçamadılar

31 Aralık 2016 13:58

Trabzon’da polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlediği bir otelde havalandırma boşluğuna saklanan yabancı hayat kadınları polis ekipleri tarafından yakalandı.
Trabzon’da polis ekiplerince hayat kadınlarının barındığı oteller yönelik yapılan operasyonlarda ilginç görüntüler çıkıyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri tarafından Çömlekçi mahallesinde yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıklarını belirlenen 24 hayat kadını gözaltına alınırken, bazı hayat kadınları bir otelin havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.



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