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06 Eylül 2018 09:41

Havaların sıcak olması palamut satışını etkiliyor

15 TL arasında satılan palamutların tanesi 5 TL’ye kadar gerilerken balıkçılar havanın soğumasını bekliyor.

Havaların sıcak olması palamut satışını etkiliyor

06 Eylül 2018 09:41


Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu, bugünlerde özellikle palamut avının çok olduğuna dikkat çekerek sezon öncesi tahminlerin tuttuğunu söyledi. Bol miktarda avlanan palamutun havaların sıcak olması nedeniyle çok fazla rağbet görmediğini kaydeden Bektaşoğlu, fiyatlarında ilk günlere göre düştüğünü kaydetti. Bektaşoğlu, “Palamut coştu. İnanın bir hafta sonra denizden karaya balık atlayacak. Böyle bir bolluk var. Vatandaşın bundan faydalanması gerekir. Havalar sıcak olduğu için satışlarımız biraz durgun geçiyor. Normalde bu balığın alınması lazım. Fiyatlar bir hafta öncesine göre çok uygun. Fiyatlarımız 5 ile 7,5 TL arasında değişiyor. Bir daha ki haftaya fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz. Havaların sıcak olması vatandaşların balık almasını engelliyor” dedi.


Balıkçılardan Serdar Korkmaz da “40 yıldır balıkçılık sektöründe çalışıyorum. Eski yıllarda da su sezon olduğu gibi bol palamutlar gördük. Bu senede palamut bol olacak. Fiyatları da hemen düştü. Sıcaklar balık yeme arzusunu azaltıyor. Havalar daha da serin olsa satışlarımızın iki katı olacağını düşünüyorum. Palamut bol ve ucuz olduğu için vatandaşımız palamuta rağbet gösteriyor. Yetiştirme olan balıkları şuan bir kenara koyduk. Şuan palamut ve yavaş yavaş da istavrit çıkmaya başladı” diye konuştu.


Öte yandan Trabzon’da palamudun tanesi 5-7.5, istavritin kilosu 5 TL, Mezgit 10 TL, Çinakop ise 15 TL’den satılıyor. Bu fiyatların sezonun ilk gününe göre yüzde 30-40 oranında gerilediği belirtildi.




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