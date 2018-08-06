’Hayden Sürmene’ye etkinlikleri kapsamında takalar kıyasıya yarıştı

Bu yıl 2.’si düzenlenen etkinlik kapsamında yaklaşık 40 taka birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele ederken, denizin de dalgalı olması yarışmayı daha da heyecanlı hale getirdi.

Yarışmada Recep Kalyoncu akiplerini geride bırakarak ilk sırayı alırken, 85 yaşındaki Mehmet Ali Karabacak da ikinci sırayı alarak performansıyla izleyenlerden büyük takdir gördü.

Mehmet Ali Karabacak ömrünün büyük bir kısmını denizde geçirdiğini ifade ederek denizi özendirmek için böyle yarışmaların devamlı yapılması tavsiyesinde bulundu. Yarışma Komitesi Başkanı Alay Sekban yarışan takaların hepsine mazot dağıtarak teşekkür etti.