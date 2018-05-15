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15 Mayıs 2018 10:38

Hayrettin Hacısalihoğlu, acık gerçekleri fotoğrafla dile getirdi

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e, forma vermelerinin ardından yapılan eleştirilere fotoğrafla açıklık getirdi.

Hayrettin Hacısalihoğlu, acık gerçekleri fotoğrafla dile getirdi

15 Mayıs 2018 10:38


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i ziyaret ederek, forma hediye etmesi bir çok taraftarın tepkisine neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, sosyal medya hesabından yapılan eleştirilere yanıt verdi. Paylaştığı fotoğrafla da acı gerçekleri dile getirdi.


Demirören’i ziyaretlerinin asıl amacının anlaşılmadığını belirten Asbaşkan Hacısalihoğlu kulübün durumunun zorda olduğunu belirtti. Hacısalihoğlu, gelen eleştiri ve yorumlara, "Bunu anlamak için mesela önce 975 Milyon borca, 120 Milyon yıllık gelire, transfer yasağına, bedelsiz giden oyunculara ve 175 haciz dosyasına daha dikkatli bakmak lazım. Dilerim, bu tarz tavırlar sonucu Trabzonspor’un maddi ve manevi batışını hep birlikte izlemeyiz. Yönetimin tek çabası buna, ama anlıyorum ki tüm gayretler beyhude" şeklinde yanıt verdi.


Hacısalihoğlu ayrıca bir taraftarın, "O forma Demirören’in şaibeli ve lekeli eline değmemeliydi" şeklindeki tepkisine ise, "Haklısınız da, siz Züğürt Ağa filmini seyrettiniz mi? Seyrederseniz asıl lekenin, şaibenin forma vermek değil, kupaların haciz edilmesi, transfer yasağının gelmesi, oyuncularının bedelsiz gitmesi ya da sahaya çıkmamasının olduğunu, bunları önlemek olmadığını fark edeceksiniz" yanıtını verdi


Hacısalihoğlu, ayrıca bir karahindiba çiçeğinin fotoğrafını paylaşarak, "Durumumuz bu, anlayan yok" ifadelerini kullandı.




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