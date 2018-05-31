Hayrettin Hacısaliloğlu: "Kadroya yıldız oyuncular değil..."

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın gelecek sezon yardımcılıklarını yapacağı isimlerle sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen törende Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman da hazır bulundu. Karaman’ın yardımcılıklarını yapacak olan Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal kendilerini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yeni bir yapılanma dönemine girdiklerini belirterek, "Kongre sonrasında yapılan tüm çalışmalar gelecekle ilgili düzenlemelerdi. Teknik kadro ile ilgili göreve getirilen sevgili hocamızı Ünal Karaman önderliğinde yaptığı çalışmalar sonucu A Takımın teknik kadrosunu da düzenlemeye çalışıyoruz. Burada bulunan isimlere katılacak isimler de var. İnşallah bu dönemde Trabzonspor için çok faydalı işler yapacaklar. Futbolda artık geçmişte olduğu gibi bir teknik adam, bir yardımcı ve bir de kaleci antrenörü değil, birçok yardımcı ekibe de ihtiyaç var. Bunların birçoğu keyfi değil, mecburi bir yapı. Bütün kulüplerin uymak zorunda olduğu kadrolar. İnşallah çok huzurlu ve başarılı çalışmalar yapacaklar" dedi.

"Ekip anlayışı içinde olan oyuncuları kadroya katmaya çalışacağız"

Geçmişte yaşanan transfer dönemlerinden biraz farklı bir yol izleyeceklerini belirten Hacısalihoğlu, "Çünkü bayağı şişkin bir kadromuz var. Önce bu kadroda bir düzenleme yapacağız. Bunu yaparken muhtemel ihtiyaçlara göre de bir çalışma yapılıyor. Daha önce sizlerin alıştığı, bizlerin de uyguladığı tarzın dışında transfer faaliyeti yürütmek durumundayız. Önce eldeki kadroyu oturtmamız lazım. Yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı kadroda bir dağınıklık olmuş. Neyin ne olacağını hocamızla konuşarak ve oyuncularla konuşarak belirleyeceğiz. Trabzonspor Kulübü’nün şartlarına uyan ve bütçesine uygun transferleri yapmaya çalışacağız. Geçmişte olduğu gibi kulübün ödemelerini zorlaştıracak, sıkıntı oluşturacak oyuncular almayacağız. Yıldız oyuncular değil, ekip anlayışı olan bu kadroda yer alacak, birlikteliği sağlayacak oyuncularla birlikte hocamızın katkısıyla ve çalışmalarıyla ligde zirvede olmayacağı çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Sosa için resmi bir teklif gelmedi ama çalışma var"

Sosa’nın Başakşehir’e transfer olacağı şeklinde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Hacısalihoğlu, "Oyuncuların, menajerlerin bu yönde çalışmaları var. Kulübün ekonomik yönden yaşadığı sıkıntılar da ortada. Yapılan bu çalışmaları Trabzonspor’a öneri şeklinde getirmeye çalışıyorlar. Henüz kulübe resmi olarak gelmiş bir öneri yok. Yurt içi ve yurt dışı mutlaka bir çalışma vardır. Ama kulübe gelen resmi bir teklif yok" yanıtını verdi.

Karaman: "İyi bir ekip oluşturduk"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayretttin Hacısalihoğlu’nun açıklamalarından sonra söz alan Teknik Direktör Ünal Karaman ise iyi bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Hata görmek istersek çok görürüz. Bizim doğduğumuz toprakların bir söz vardır; ’Başkalarının kusurunu örtmekte gece karanlığı gibi ol.’ Eğer biz birbirimizin kusurunu araştırma noktasına gayret göstereceksek çok hata buluruz. Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Biz bir ekip oluşturduk. Bu ekip içerisinde benim gönlüm çok arkadaşımla birlikte olmaktan yana. Ama ana fikirde diyoruz ki bizim önceliğimiz Trabzonspor menfaatleri, biz arkadaşlarımızla, dostlarımızla elbette bir yürüyeceğiz. Önümüzü açacaklar, önümüzü aydınlatacaklar. İşin ciddiyetiyle ve disipliniyle yürümesi gereken bir şey var. Hata yapmama noktası içerisinde oluşturduğumuz ve inandığımız bir ekibimiz var. Gönlüm geçmişte olduğum tüm arkadaşlarımla çalışmaktan yana ama burası belli profesyonellerle, belli sayıda elemanları barındırması gereken yer" dedi.

"Benim kariyerimde başarısızlık olmaz"

Daha önce çalıştırdığı takımlarda herhangi bir başarısının bulunmadığı yönünde yapılan eleştirilere ise Karaman, "Hiç kimse bize altın tepside sorunsuz bir kulüp teslim etmedi. Adana Demirspor’da biz göreve başladığımız dönemde bana dediler ki, ’Hocam, biz büyük bir camiayız. Bu sene küme düşmeyelim yeter.’ Neredeyse şampiyon olacağımız bir dönem yaşadık. Daha sonra Urfaspor macerası var. Biz orada 6 milyon 500 bin TL’ye takım kurduk. Sıkıntılara rağmen çok iyi bir başlangıç yaptık. Biz sinir sistemiyle iş yapan insanlarız. Oyunculara verilen vaatler yerine getirilmediği takdirde bazı sıkıntılar meydana geliyor. Karabükspor’da zaten her şey ortadaydı. Benimle birlikte olan insanın yeteneğini, bilgisini asla hor görmem aşağılamam. Benim kariyerimde başarısızlık olmaz. Bazen doğruların bir kesişme noktası olur. Ben kendime güvenmemiş, inanmamış olsam bu nokta içerisinde olmam. Belki Trabzonspor daha farklı şeyleri konuşma pozisyonunda olacak. Biz kendimizi yetersiz görsek davete kabul etmezdim. Geçmişte esmer çocuğun heyecanı ne ise saha içerisinde bugün de aynı, hiçbir şey kaybolmadı. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. Esmer çocuk acı çekti, daha da büyüdü ve gelişti. İnşallah sizlerin de parlatmasıyla birlikte camiaya hizmet edecek konuma geldi" açıklamasını yaptı.

"Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum"

Karaman, yaptıklarından dolayı pişmanlık duymadığını belirterek, "Ben Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 9 yılımın 7 yılını geçirdim. İstanbul’un etekle para döktüğü dönemde yüreğim burayı istediği için tercih ettim. Çok daha farklı şeyler yaşayabilirdim. Benim bugün bankada milyon dolarlarım olsaydı. Ateşin içinde olan kulüplere gidip de çalışma gereği duymazdım. Burnumu dikerdim havaya, ’siz ateşin içerisindesiniz. Paranız yok. İstediğimiz oyuncuları transfer edemezsiniz’ derdim. Ama ben dostluğu ve acıyı seçtiğim ,bu acının içinde de geçmişte Trabzonspor olduğu için, paraya değerlerimizi satmadığımız için o ateşin içindeki kulüplere atlama gereği duydum. Pişmanlık da duymuyorum. Biz önümüze bakacağız. İnşallah önümüzde çok güzel günler olacak. Zorlukları da güç birliği yaparak aşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Allah’ım batır bir gemiyi diyen bir insanım"

Karaman Trabzon’da ve Trabzonspor’da mutlu olacak insanlarla çalışmak istediğini vurgulayarak, "Benim formamı verdiğim o kutsalın içerisinde terini dökecek oyuncularla birlikte olmalıyız. Ben Bursaspor’a 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra Eskihisar’dan vapurun içerisinde geçerken ’Allah’ım batır bu gemiyi’ diyen bir insanım. Ben bu acıyı yürekten hisseden bir insanım. O yüzden kimsenin ucundan, kıyısında tutmasına müsaade etmem. Buraya kim gelip sarılıyorsa dibine kadar sarılırım. Kimseyi kulübün üstüne çıkarmam, buna da müsaade etmem. Sıkıntısı var ise 7/24 emrindeyim. Ben onların abisiyim. Önemli olan niyet, niyet iyiyse sorunları çözeriz. Gitmek isteyen olursa da gereken bilgilendirmeyi yapacağız" şeklinde konuştu.