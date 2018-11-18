Hayvanlarını otlatırken düştüğü derede hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde hayvanlarını otlatmak isteyen kadın dengesini kaybederek düştüğü derede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesindeki Bağışlı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ayar (58) hayvanları otlatmak için evinden çıktı. Hayvanları otlatırken dengesini kaybeden Ayar, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelerek dereye inen AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri Ayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.