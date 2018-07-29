Hazırlık maçı: Trabzonspor: 0 - Samsunspor: 0 (ilk yarı)

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Trabzonspor kuruluşunun 51. yılını organize ettiği bir dizi etkinlikle kutladı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede halk oyunları gösterileri de yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun konuşma yaptığı gece Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanan dostluk maçıyla son bulurken, etkinlikler 2 ve 4 Ağustos’da yapılacak olan çeşitli etkinliklerle sürecek.

Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanan müsabaka öncesi bordo-mavili takım sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Müsabakayı ise Mustafa İlker Çoşkun, Ejder Yapıcı ve Aykut Küçük hakem üçlüsü yönetti.

Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 2. lig ekiplerinden Samsunspor’un karşısında sahaya Onur, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Sosa, Olcay Şahan, Abdulkadir Parmak ve Rodallega ilk on biri ile çıktı.

Samsunspor ise Trabzonspor’un karşısına Furkan Köse, Erhan Kartal, Canberk, Ercan, Şahin, Oğuz, Ramazan, Enes, İlyas, Çağrı, Bahattin Köse ilk on biri ile çıktı.

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanan maçta Rodallega, Mustafa Akbaş ve Abdulkadir Parmak’ın forma numaralarını değiştirdikleri görüldü. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Slovenya’da oynanan hazırlık maçlarında Hugo Rodallega 28 numaralı formayı giyerken bu sezon ise 7 numaralı forma giyecek. Mustafa Akbaş ise 25 numarayı giyerken, Samsunspor karşısına ise 27, Abdulkadir Parmak ise 94 numaralı formayı giyerken, bu sezon ise geçtiğimiz sezon Abdulkadir Ömür’ün giydiği 19 numaralı formayı giydi. Abdulkadir Ömür ise sezon yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da yapılan hazırlık kampında takım arkadaşlarının isteği ve talebi sonrası 61 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

Trabzonspor net pozisyonlardan yararlanamadı

Müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor net gol pozisyonları buldu ancak bunlardan yararlanamadı. Rodallega ve Kucka ile fırsatlar yakalayan Karadeniz ekibi meşin yuvarlağı ağalarla buluşturamadı. İlk yarının bitimine saniyeler kala Samsunspor Bahattin Köse ile net pozisyon yakaladı. Ancak kaleci Onur gole izin vermedi.