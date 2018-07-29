Hazırlık maçı: Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0 (ikinci yarı)

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarı da bordo-mavililer bulduğu 3 golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın ikinci yarısına iki takım da değişiklik yaparak başladı.

Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 2. lig ekiplerinden Samsunspor’un karşısında sahaya Onur (Uğurcan dk. 46), Pereira (Semih Karadeniz dk. 79), Hüseyin Türkmen (Yüksel Şişman dk. 78), Mustafa Akbaş (Novak dk. 46), Ibanez (Cafer Tosun dk. 73), Kucka (Sami Can dk. 73), Onazi (Batahun dk. 63), Sosa (Sheydaev dk. 46) (Alihan Tuncer dk. 87), Olcay Şahan (Vahid Amir dk. 46) (Ahmet Hakan Sevinç dk. 87), Abdulkadir Parmak (Murat Cem Akpınar dk. 66) ve Rodallega (Muhammet Beşir dk. 46) ilk on biri ile çıktı.

Samsunspor ise Trabzonspor’un karşısına Furkan Köse, Erhan Kartal, Canberk, Ercan (Nuri dk. 75), Şahin, Oğuz (Okan dk. 64), Ramazan (Bilal Gülden dk. 80), Enes (İrfan Başaran dk. 46), İlyas (Erhan Şentürk dk. 46), Çağrı (Metincan dk. 79), Bahattin Köse ilk on biri ile çıktı. Samsunspor’da sarı kart ise Ercan Yazıcı, Erhan Kartal gördü.

Vahid Amir golle tanıştı

Müsabakanın ilk yarısında net fırsatlardan yararlanamayan Trabzonspor, rakibi karşısında aradığı golü Can Berk Dilaver’in kendi kalesine attığı golle buldu. Novak’ın pasıyla ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Pereira kaleyi gönderdiği meşin yuvarlak Canberk Dilaver’in ayağına çarpmasıyla ağalarla buluştu. Trabzonspor’un ikinci golü yeni transferi Vahid Amir’den geldi. Maçın 72 dakikasında Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahasına içinde yükselen İranlı oyuncu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. Trabzonspor’un 3 golü ise 88 dakikada Muhammet Beşir’den geldi.

Gece ışık gösterisiyle son buldu

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanan maçın ardından gece müzik eşliğinde yapılan ışık gösterisiyle son buldu.