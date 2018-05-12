Hekimoğlu misafirlerini ağırladı

İş adamı Celil Hekimoğlu, MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, BMC Genel Müdürü Dr. Osman Dur ve SAHA İstanbul Başkanı Hasan Büyükdede’yi, Hekimoğlu Döküm Sanayi’nde ağırladı. Celil Hekimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şirketlerinin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Dünya piyasasında önemli bir paya sahip olduklarını anlatan Hekimoğlu, iş güvenliğiyle birlikte teknolojik yatırımlara büyük bir önem verdiklerini vurguladı.

MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise yaptığı konuşmada "Trabzon’un gururu Hekimoğlu Döküm’ü ziyaret ettik. Celil beyin ve ailesinin Anadolu’nun mücadeleci ruhunu buruda gördüğümüz için ailesine ve kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm dünyaya motor aksamlarıyla otomobil sanayisine üretim yapan bir müteşebbis. Bunların sayılarını Türkiye’de arttırarak, hep birlikte Türkiye’yi savunma sanayinde ve otomobil sanayinde destekleyerek marka haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de müsteşarlık olarak sanayicilerin gelişmesi için değişik programlar yaparak destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hekimoğlu Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, misafirlerine Hekimoğlu Döküm Sanayisini gezdirerek fabrika hakkında bilgi verdi. Heyet daha sonra bir otelde düzenlenen “Yerli ve Milli Savunma Sanayisi” konulu toplantı öncesinde Hekimoğlu Döküm Sanayi’nin ürünlerinin sergilediği stantı gezerek bilgi aldı. Stant ziyaretine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da katıldı.