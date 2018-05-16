Hekimoğlu, Ömer Ortakudaş’ı unutmadı

Uzun yıllar Trabzon sporuna Hekimoğlu Doğanspor markasıyla hizmet veren Hekimoğlu Döküm Sanayi, şirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda TFF 3. Lig’de mücadele eden Düzyurtspor’u da bünyesine katmıştı. Yapılan genel kurul sonrası, yönetim kurulu kulübün ismini Trabzon FK olarak değiştirerek yoluna devam etmem kararı almıştı. Hekimoğlu Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, 2003 yılında birkaç arkadaşıyla bir araya gelerek daha önce futbol oynadığı kulübünü kapanmaktan kurtaran, zor süreçte takımı 2. Amatör Lig, 1. Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Spor Toto 3. Lig’de şampiyon yaptıktan sonra Spor Toto 2. Lig’e çıkartan teknik sorumlu Ömer Ortakudas’ı unutmadı. 17 yıl takımına hizmet eden tecrübeli teknik adama, Trabzon FK Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ile birlikte plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Hekimoğlu Döküm Sanayi olarak Trabzon futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak amacıyla profesyonel bir kulüple yollarına devam etiklerini belirten Celil Hekimoğlu, "Profesyonel bir yapı, tesisleşme ve güçlü bir altyapı planlaması içerisinde hareket ederek şirketimizi ve şehrimizi Türk futbol ailesi içerisinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bunun yanında göz bebeğimiz olan Trabzonspor’a da genç yetenekleri kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Trabzonlu sporseverleri destek olmaya davet ediyoruz"

Yeni sezona yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, "Kulübün misyonu Trabzonlu gençleri üst liglere taşımak ve bu liglerde mücadele edebilecekleri deneyimi ve gelişimi sağlayıp öncelikle Trabzonspor’a sonrasında Türk futboluna katkı sağlamak olacaktır. Trabzonlu sporseverleri bu yeni heyecana kendi takımları gibi destek olmaya davet ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.