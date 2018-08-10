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10 Ağustos 2018 14:02

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Hekimoğlu Trabzonspor’a teşekkür etti

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, 2018-2019 Futbol Sezonu öncesinde transfer çalışmalarında kulüplerine oyuncularını kiralık olarak vererek, futbolcu katkısı sağlayan Trabzonspor Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Hekimoğlu Trabzonspor’a teşekkür etti

10 Ağustos 2018 14:02


Hekimoğlu Trabzon FK yönetimini aldıklarından bu yana Trabzonspor ile çok uyumlu bir iş birliği içinde olduklarını ifade eden Celil Hekimoğlu, “Trabzonspor yönetim kurulu, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda bünyesinde bulunan futbolculardan Savaş Çakır, Furkan Ödemiş ve Kaleci Furkan Taş’ı hem kulübümüze katkı sağlamaları hem de kendi bireysel gelişimlerini daha üst seviyeye çıkarmaları için bizlere kiralık olarak vermiştir. Kuruluşundan bu yana bölge takımlarını destekleyen Trabzonspor yönetimleri bu dönemde de aynı gelenekçi teamülü uygulamaya koyarak bizleri son derece mutlu etmiştir. Bizlerde yönetim kurulu ve camia olarak daha önceki beyanlarımızda belirttiğimiz gibi her koşul ve şartta Trabzonspor’un yanındayız” diye konuştu.


“Bizler ne kadar kaliteli sporcular yetiştirip, Trabzonspor’un hizmetine sunabilirsek kulüp anlayışımızı o derece taçlandırmış olacağımız” diyen Hekimoğlu, “Bütün gaye ve amacımız Trabzon kentinin dünyaya açılan en büyük penceresi olan Trabzonspor’umuz yüceltmek ve onu ulaşabileceği en üst zirveye taşımaktır. Bu anlamda Trabzonspor yönetim kuruluna başta yönetim kurulum ve camiam olmak üzere şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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