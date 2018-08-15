Hekimoğlu Trabzon FK genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon formasını giyen 1997 doğumlu genç file bekçisi Furkan Taş, Trabzonspor U 21 takımının başarılı orta saha oyuncusu Furkan Ödemiş ve geçen sezon 24 Erzincanspor’da forma giyen kaleci Tunahan Kol Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin’in hazır bulunduğu törenle birlikte sözleşme imzaladılar.

Furkan Ödemiş ve Furkan Taş’ı Trabzonspor’dan kiralık olarak transfer ettiklerini belirten Kadir Kantekin, “Bu transferin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan Trabzonspor yönetimine teşekkür ediyoruz. Tunahan Kol’da Trabzonspor alt yapısında yetişen gelecek vaat eden başarılı bir kaleci. Yaptığımız bu üç transferle gücümüze güç kattık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK formasını terletecek üç futbolcu imza töreni sonrası yaptıkları açıklamada, “Hekimoğlu Trabzon FK ailesine dahil olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandılar. Genç sporcular Furkan Ödemiş ve Furkan Taş ise Trabzonspor yönetimine transferlerinin gerçekleşmesinde kendilerine yardımcı oldukları için teşekkür ettiler.