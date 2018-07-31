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31 Temmuz 2018 11:40

Hekimoğlu Trabzon FK haftalık toplantısını tarihi binada yaptı

Hekimoğlu Trabzon FK, haftalık toplantısını tarihi binada yaptı.

Hekimoğlu Trabzon FK haftalık toplantısını tarihi binada yaptı

31 Temmuz 2018 11:40

Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulu gündemdeki konuları görüşerek karara bağladı.


Hekimoğlu Trabzon FK, haftalık olağan toplantısını Akçaabat’ın tarihi Orta mahallesinde yer alan Mehmet Efendi Konağında yaptı. Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, başkanlığında bir araya gelinen yönetim kurulu toplantısına teknik direktör Sadi Tekelioğlu’da katılırken, kulüp menajeri Serkan Ünver’de takımın son durumu hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi.


Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Genel Sekreteri Hakan Sağlam, Bolu’da gerçekleştirdikleri kamp sonrası teknik heyetten bilgi aldıklarını belirterek, "Bolu kampı sonrası takımın genel durumu hakkında bilgi alış-verişinde bulunduk.Teknik heyetten takımın durumu hakkında bilgi aldık. Bunun yanında transfer konularını görüştük. Erzurum kampı kafile başkanı olarak ta Futbol Şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Yavuz Şanver’i belirledik. Yönetim kurulumuz kulübümüze gelir getirici faaliyetler kapsamında kombine bilet ve stadyum reklamları konusunda nihai kararları vererek çalışmalara başlamıştır" dedi.




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