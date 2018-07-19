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19 Temmuz 2018 20:15

Hekimoğlu Trabzon FK kaptanı Emrullah Kokoç, Bolu kampını değerlendirdi

Hekimoğlu Trabzon FK takım kaptanı Emrullah Kokoç, Bolu’da yaptıkları kampı değerlendirerek, kampın çok keyifli geçtiğini söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK kaptanı Emrullah Kokoç, Bolu kampını değerlendirdi

19 Temmuz 2018 20:15


Takım olarak motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını kaydeden Kokoç, “Hepsi birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizle Bolu kampında birarada çok keyifli bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızın heyecanlı ve istekli oluşları takımın ağabeyleri olarak bizleri çok mutlu ediyor. Burada ve Erzurum’da gerçekleştireceğimiz kampta kaynaşmamız daha üst seviyeye çıkacaktır. Herkes başarının birliktelikten ve inançtan ortaya çıkacağını iyi biliyor. Bizlerde bütün takım arkadaşlarımızın motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz” dedi.


Takım olarak disiplinin üst düzeyde olduğunu ifade eden Kokoç, “Tecrübeli bir idari kadro ve teknik heyetle çalışmanın avantajlarını yaşıyoruz. Herkes görev ve sorumluluklarını iyi biliyor. Takım içindeki disiplin üst düzeyde. Takım arkadaşlarım sorumluluk aldığı için doğal bir disiplin anlayışı ortaya çıkıyor. Bu bizler için çok büyük avantaj. Takım olma ruhunun en önemli unsuru. Bu bakımdan çok şanslıyız. Bizler işimizi düzgün yapar isek biz hedefe değil, hedef bize gelmiş olur. Amacımız lig başladığında bütün müsabakalara üç puan alabilmek için uğraş vermek. Topladığımız puanlar bizi nereye taşırsa bizim hedefimizde o olmuş olacak” diye konuştu


Yönetim kurulunun çok samimi olduğunu belirten Kokoç, “İlk sözleşme imzaladığımız günden bu yana yönetim kurulumuz bizlere vaat ettiği her şeyi taahhüt tarihinde önce yerine getirdiler. Bizlere gösterilen bu yaklaşım takımı daha çok sorumluluk sahibi olmaya teşvik ediyor. Çünkü takımdaki hiçbir arkadaşımız bu kadar dürüst ve samimi insanlara karşı mahcup olmak istemiyor. Bu yüzden sürekli kendi aramızda küçük toplantılar ve sohbetler gerçekleştirerek en ufak probleme ve soruna mahal vermek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.




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