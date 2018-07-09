Hekimoğlu Trabzon FK’dan yıldız transfer

İmza töreninde kulüp başkan vekilimiz Suat Hekimoğlu hazır bulundu. Törende konuşan Hekimoğlu, “Cafercan Galatasaray altyapısında yetişmiş çeşitli kategorilerde 98 kez milli formayı giymiş, kariyeri ve yeteneği belli şampiyonluklar yaşamış kaliteli bir futbolcu. Kendisini aramızda görmekten son derece mutluyuz. Takımımıza çok katkı yapacağından şüphemiz yok. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Kulüp olarak yeni sezon hazırlıklarımızın başlamasına bir hafta kala takımımızı şekillendirmiş olduk" diyen Hekimoğlu "Artık Cafercan’ın transferiyle transfer çalışmalarımıza noktayı koyduk. Şimdi top teknik heyette. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona bomba gibi girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Cafercan Aksu da yaptığı açıklamada "Hekimoğlu Trabzon FK yönetimi ve yapılanması hakkında aldığımız olumlu referanslar sonrası bugün bu masada imza atmış bulunuyorum. Uzun yıllardır Türkiye liglerinde futbol oynayan birisi olarak Hekimoğlu Trabzon FK’da yapılmak istenen projeler beni de heyecanlandırdı. Türk futbolunun bu tür yapılanmalara ve yöneticilere ihtiyacı var. Bizimde bu yapılanma içerisinde bir katkımız olursa çok mutlu olurum. Buraya geldiğimizde samimi ve sıcak insanlarla karşılaştım. Sanki uzun yıllardır bu kulüpte forma giyiyorum düşüncesine kapıldım. Tam bir aile ortamı gördüm. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız” diye konuştu.

Cafercan Aksu’nun kariyeri;

Cafercan Aksu 15 Ocak 1987 yılında Antalya’da dünyaya geldi.1.83 boyundaki orta saha oyuncusu futbola Antalya Yolspor Kulübünde başladı.

Oynadığı Kulüpler;

Antalya Yolspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Orduspor, Gaziantep Gazişehirspor, Konya Anadolu Selçukluspor, Boluspor, Giresunspor, Tavşanlı Linyitspor, Karşıyaka, Körfezspor, Kırklarelispor, Darıca Gençlerbirliği

Cafercan Aksu, Süper Ligde 5, TFF 1. Ligde 147, TFF 2. Ligde 122, TFF 3. Ligde 55, Türkiye Kupasında 35, resmi müsabaka da görev yaptı. Cafercan 98 kez milli formayı giydi.