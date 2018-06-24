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24 Haziran 2018 14:32

Hekimoğlu Trabzon FK’de transferler sürüyor

Hekimoğlu Trabzon FK, iç transferde yeniden anlaşmaya vardığı Ali Kemal Başaran ile nikah tazeledi.

Hekimoğlu Trabzon FK’de transferler sürüyor

24 Haziran 2018 14:32


Önümüzdeki sezon TFF 3 Lig’de mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon FK’da transfer çalışmaları sürüyor. Önemli isimleri kadrosuna katan Trabzon ekibi, iç transferde Ali Kemal Başaran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Hekimoğlu Trabzon FK binasında düzenlenen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Serdar Boğoçlu hazır bulundu.


İmza törenin konuşan Ali Kemal Başaran, gelecek sezonda yeni hedefler ve projelerin olduğu böyle bir takımda yola devam etmenin kendisini için heyecan verici olduğunu belirterek, "Trabzon’un önemli iş adamlarının bulunduğu güçlü bir yönetim kurulu ve deneyimli bir teknik direktörle beraber çalışacak olmanın heyecanı içindeyim. Bu samimi ortamda büyük bir gayret ve özveri içinde kulübüme hizmet vereceğim. Her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.


Hekimoğlu Trabzon FK yönetim kurulu üyesi Serdar Boğoçlu ise transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "İç ve dış transferde ciddi yol aldıklarını dile getiren Boğoçlu, “Bugünde iç transferde Ali Kemal Başaran arkadaşımız ile sözleşme tazeledik. Kendisi eskiden beri tanıdığım başarılı ve özverili bir futbolcudur. Takımımıza çok katkı yapacağından hiç şüphem yok. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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