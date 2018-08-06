Emre, Bolu ve Erzurum’da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek “Bolu’da çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Daha sonra Erzurum’a geldik. Burada yüksek tempoda lige hazırlanıyoruz. Takımdaki arkadaşlığımız birlikteliğimiz çok iyi. Çok uyumlu bir futbolcu kadrosuna sahibiz. Buda kaynaşmamızı kolay olmasını sağladı” dedi.

Bu sezon ligin çok heyecanlı ve mücadeleci bir yapıda geçeceğine inandığını ifade Emre Akgün, “ grubumuzda güçlü takımlar bulunuyor. Türkiye’nin dört bir tarafında müsabaka oynayacağız. Lig bizim için çok uzun bir maraton olacak. Ben ve takım arkadaşlarımız her şeyin bilincinde. Mutlu sona ulaşmak için çok iyi çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Taraftarlarımızın kısa bir süre sonra başlayacak olan müsabakalarımızda bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Seyirci desteği bizler için çok önemli. Onlara seyir zevki yüksek, mücadeleci bir takım izlettireceğimizin şimdiden müjdesini verebilirim. İnanıyorum ki onlarda bizleri izlemek için sabırsızlanıyorlardır” diye konuştu.