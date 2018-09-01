Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 18:07

Hekimoğlu’nun nikahı spor, sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi

Hekimoğlu Döküm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu’nun oğlu Semih Hekimoğlu’nun nikahı spor, sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Hekimoğlu’nun nikahı spor, sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi

01 Eylül 2018 18:07


Trabzon’un tanınmış ailelerinden Hekimoğlu ve Köroğlu ailesinin nikah törenleri spor, sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in kıydığı nikah bir otelde yapıldı. Ceren ve Semih çiftinin nikah şahitliğini ise Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Ak Parti Milletvekilleri Salin Cora, Muhammet Balta, Trabzonspor’un eski oyuncuları Ali Kemal Denizci, Hami Mandıralı, Serdar Bali, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon CHP eski milletvekili Volkan Canalioğlu ve Musiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptı.


Nikaha Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticilerle birlikte spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok davetli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç