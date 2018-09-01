Trabzon’un tanınmış ailelerinden Hekimoğlu ve Köroğlu ailesinin nikah törenleri spor, sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in kıydığı nikah bir otelde yapıldı. Ceren ve Semih çiftinin nikah şahitliğini ise Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Ak Parti Milletvekilleri Salin Cora, Muhammet Balta, Trabzonspor’un eski oyuncuları Ali Kemal Denizci, Hami Mandıralı, Serdar Bali, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon CHP eski milletvekili Volkan Canalioğlu ve Musiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptı.

Nikaha Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticilerle birlikte spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok davetli katıldı.