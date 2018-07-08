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08 Temmuz 2018 10:07

Helikopter ambulans Haziran ayında 44 hasta için havalandı

Trabzon’da 9 yıldır faaliyet gösteren ambulans helikopter 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde ise verilen 144 görev sonucunda 139 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında rol aldı.

Helikopter ambulans Haziran ayında 44 hasta için havalandı

08 Temmuz 2018 10:07


Trabzon İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı görev yapan Hava 61 Helikopter Ambulans İstasyonu 2009 yılından beri Trabzon ve çevre illere hizmet veriyor. Gün ışığında ve meteorolojik şartlar uygun olduğunda hizmet verebilen Helikopter ambulansı 2018 yılı Haziran ayında toplam 44 hasta için havalanarak 42 hastayı taşıdı. Ambulans helikopterin toplam uçuş saatinin günlük ortalama 81 dakika olduğu ve hizmet verdiği süre boyunca en çok hasta transferini Haziran ayı içinde gerçekleştirerek, üstün bir sonuç elde ettiği tespit edildi.


Geçen yıl Haziran ayında 26 hasta taşıyan Hava 61 ekibi, 2017 yılı sonunda 204 görev sonucunda 185 hasta transferi gerçekleştirdi. Trabzon ve çevre illere hizmet veren, karayolu ulaşımının zor ve zaman aldığı yerlerdeki acil vakaların hastanelere ulaştırılmasında stratejik öneme sahip olan helikopter ambulansı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde ise verilen 144 görev sonucunda 139 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında rol aldı. Trabzon’da 9 yıldır faaliyetini sürdüren helikopter ambulans Haziran ayı içinde yayla yerleşimlerindeki hastaları da hastanelere nakledilmesini sağladı.




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