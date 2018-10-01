Herkes bu kayayı görmeye geliyor

Trabzon'un Düzköy ilçesi Doğankaya mahallesindeki Şahinkaya tırmanış tutkunlarının yanı sıra doğaseverler tarafından da büyük ilgi görüyor. Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yöreye gelen turistler ise zirvedeki tek konaklama tesisi olan renkli pencereleri ve görüntüsü ile dikkat çeken Nayino Dağevi'ne gelerek eşsiz kaya manzarasının tadını çıkartıyor. Nayino Dağevi'nin sahibi ve işletmecisi olan Ersan Bulut, deden kalma dağ evini restore ederek güzel bir tesise dönüştürerek turistlere hizmet verdiklerini belirtti. Bulut, Şahinkaya Dağı Kayaüstü mevkiindeki dağ evlerinin 7 odası ile turistlere hizmet verdiğini belirterek “Odalarımız 2 kişilik. Talebe göre odalara birer yatak daha koyabiliyoruz. Misafirlerimiz genellikle şehir dışından. Haftasonunu böyle bir doğada ve güzel bir manzarada geçirmek isteyen gruplar daha çok tercih ediyor. Gerek kayanın güzelliği gerekse insanların burasının doğasına hayran kalması ile ilgi çok. Son dönemde bu ilgi daha da arttı. Şahinkaya'nın üzerinde yürüyüş güzergahları da var. Dağa tırmanmak isteyen dağcılar da bölgeyi tercih ediyor. Kayalar üzerinde tırmanma güzergahları var” dedi.

Bölgeyi tercih eden turistlerden Hümeyra Bülbül, yöreye hayran kaldıklarını belirterek “Çok güzel. Çok beğendik. Çok renkli. Herkese önerebileceğimiz müthiş bir yer. Zirvenin tadını çıkartıyoruz” derken, Rümeysa Gökçe ise “Huzur bulmak isteyen herkesi burayı öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şahinkaya Dağı'nı ikiye ayıran ve yörede İkizma (Yarık) anlamına gelen bir insanın ancak geçebileceği yamaçtaki yarık doğa tutkunlarının önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor. Son dönemde dağcılık sporuna gönül verenlerin ilgisini çekmeye başlayan dağda, taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riski bulunmuyor. Kaya ve beraberindeki dağ, muhteşem manzarasıyla da dikkat çekiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sercan Erol, Dumankaya'da dünyada az bulunur türdeki raf benzeri kalın kireçtaşı yapısının olduğunu söyledi. Erol “Kale duvarı gibi görünen yüzeyi, kalın kireçtaşlı yapısında sökülme görülmemesi, bu bölgeyi taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri açısından güvenli bir bölge yapmaktadır. Ayrıca, dünyada az bulunur türdeki raf benzeri sağlam kireçtaşı yapısı, kaya tırmanışı açısından ideal tutamak ve basamaklar oluşturmaktadır. Bundan ötürü dağcılara çok sayıda tırmanış rotası sunmakta ve hatta dağcılar burada kendilerinin adlandırabileceği sayısız yeni rota açma imkanı bulabilmektedir. Görselliği ve seyir zevki çok zengin olan bu bölgedeki ilk tırmanış bir İngiliz tarafından gerçekleştirilmiş olup bölgede bilinen ilk boltlu ve geleneksel rotalar Öztürk Kayıkçı tarafından açılmıştır. Ayrıca bölgede kaya tırmanma rotalarının yanında sayısız doğa yürüyüşü yapılabilecek parkurlar da mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Bölgede son olarak 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde "2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali' de düzenlenmişti.