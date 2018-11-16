Herkesi turizm elçisi yapmak için harekete geçtiler

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda turizmin geleceği görüşüldü. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, turizmin gelişmesinde denetimin önemli olduğunu vurgulayarak, “Denetimi halka indirmek gerekir. Herkesi turizm elçisi yapmalıyız” dedi.

TTSO'nun Otel, Yurt, Pansiyon, Menajer, Tercüman sektörleri temsilcilerinden oluşan 25. Meslek Komitesi tarafından düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, TÜRSAB D. Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkan Yardımcısı Ali Şahin, 25. Meslek Grubu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, 2018 yılında yapılan ve 2019'da yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayvazoğlu, 2018 turizm sezonunun verimli geçtiğini ifade ederek, “Ancak bunu sürdürülebilir kılmanın yolu da denetimdir. Denetim arttıkça memnuniyetin de artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da bölgede turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaya devam edildiğini vurgulayarak, “Trabzon artık bir turizm şehri oldu. Şehrin turizmle ilgili tüm aktörleri bir iletişim içinde. Pastayı büyütmek için Pazar çeşitliliğini sağlamalı ve bunun için de tanıtım faaliyetlerini sürdürmeliyiz” diye konuştu.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, çok kapsamlı ve iyi bir tanıtım çalışmasıyla turizmin bugünkü haline geldiğini vurgulayarak, “Geleceği de iyi görmek lazım. Yerimizde durduğumuz takdirde gelen turistler başka yere kaçacak. Bunun bilincinde olarak geleceğe dönük kararlar almalıyız” ifadelerini kullandı.

Denetimlerin de çok önemli olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, “Ancak görevlilerimizin sahada yapacağı denetimler sınırlı. Şehri turizm şehri olarak ön plana çıkartıp herkesi turizm elçisi yaparsak emin olun denetim çok daha kolay olacak. Bir şikâyette gereği yapılır. Denetimi halka indirmek gerekir. Turizmi 8 - 10 dala ayırdık. Hepsi artık kendi mecrasında çalışmaya başladı. Altyapı olarak toplantı salonlarımız noksandı. Artık üniversitede sürekli kongreler düzenleniyor. Trabzon kongre düzenleme konusunda Türkiye'de sayılı noktada. KTÜ'ye kongrelerde elimizden gelen desteği verdik ki Trabzon'u kongre şehri haline getirelim. Dünya Ticaret Merkezi'nin yerinde kongre merkezi yapmamızın esası kongre şehri olma hedefimizdir. Üniversitemizin, otellerimizin salonları var. Ancak 2 bin - 2 bin 500 kişilik kongreyi alamıyoruz. Salonlarımız yetmiyor. Kongre merkezini yapıp 4 ve 5 yıldızlı otellerin oda sayısını 3 bine çıkarırsak ilk etapta amacımıza ulaşmış olacağız. Yapımı devam eden kongre ve fuar merkezinin esası budur. Bu merkezi, otel kompleksinden ayrı olarak herkes kullanabilecektir” dedi.