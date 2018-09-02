Heyelan ile oluşan Sera Gölü sel kurbanı oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve kirlenmemesi için milyonluk yatırımın yapıldığı Sera Gölü, sel sularının kurbanı oldu. Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların ardından taşan derelerin önüne kattığını sürüklemesiyle selden nasibini alan Sera Gölü’nün yüzeyini çöp ve balçık kapladı. Trabzon’un Uzungöl’den sonra önemli turizm destinasyonlarından ve özellikle Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü ziyaretçilerine yüzeyindeki çöplerle kötü bir görüntü çiziyor. Çöp ve kirlilik sorunu bir türlü çözülemeyen Sera Gölü’nün tabanının balçıktan korunması için yapılan bentler de çare olamadı.

Erzurum’dan ailesi ile birlikte gezmek için Trabzon’a gelen Kenan Cinci, “Sera Gölü doğal güzelliğini duyarak geldik ama böyle bir manzara ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Gölün kenarına inecektik ama pislikten dolayı inmeyeceğiz. Bu manzara buraya yakışmıyor” dedi.

Her hafta sonu Sera Gölü’ne geldiğini dile getiren Ali Bülbül ise, gölün sel nedeniyle çirkin bir manzara ile kaplandığını söyledi.

Beton duvar ile gündeme gelmişti

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi’nde 1950 yılında yaşanan heyelan sonucu Derecik Deresi’nin önünü yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadinin tabanını kapatmasıyla oluşan Sera Gölü’nü turizme kazandırma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Sera Gölü Tabiat Parkı” projesinin ardından kentin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Sera Gölü, son olarak beton duvar ile gündeme gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gölün karayolu kenarında yapılan beton duvarın kötü görüntüsü nedeniyle yıkılması talimatını vermesinin ardından beton duvar yıkılarak kötü görüntü ve moloz yığınları temizlenmişti. Beton duvarın yıkıldığı alan için yeni bir proje hazırlanarak, duvarın doğaya uygun yapılması için çalışmalara başlanmış, kısa sürede bitirilen çalışmaların sonunda Sera Gölü’ne uygun bir mimari ile bir duvar inşa edilmişti. Yapılan proje ile gölün yol tarafındaki kıyısında yıkılan beton duvarın yerine göl çevresi ile uyumlu ve daha yeşillik bir görüntü oluşturuldu.