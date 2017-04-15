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15 Nisan 2017 09:53

’Hikaye’ kitabı ile davalık olmaktan kurtuldu

Trabzon’da bir iş yerinde meydana gelen tartışmanın ardından iş arkadaşına hakarette bulunduğu iddia edilen şahıs, öğrencilere hikaye kitabı alması şartıyla uzlaşarak davalık olmaktan kurtuldu.

’Hikaye’ kitabı ile davalık olmaktan kurtuldu

15 Nisan 2017 09:53


Ortahisar ilçesi Kutlugün mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda M.F. (31) adlı işçi, aynı iş yerinde çalışan arkadaşı M.S. (42) ile yük taşıma mevzusundan dolayı tartışarak kendisine hakarette bulundu. Olayın ardından M.S. Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayette bulunurken, soruşturma dosyasını ele alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafları uzlaştırmak üzere bir uzlaştırmacı görevlendirildi. Uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakere sonucunda kendisine hakaret edildiğini iddia eden M.S. arkadaşı olan M.F.’nin herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere hikaye kitabı alması karşılığında uzlaşabileceğini şart koştu. Uzlaşma teklifini kabul eden M.F., 80 adet hikaye kitabı alarak öğrencilere dağıtınca davalık olmaktan kurtuldu.




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