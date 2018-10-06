'Hindukuş'tan Zigana'ya, Dombra'dan Kemençe'ye Bir Göç Hikayesi' için toplandılar

“Hindukuş'tan Zigana'ya, Dombra'dan Kemençe'ye Bir Göç Hikayesi' Projesi'nin tanıtım ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın desteklediği projede göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar anlatıldı.

Ortahisar Belediyesi çok amaçlı salonda yapılan projenin açılış törenine Göç İdaresi İl Müdürü Ramazan Latifoğlu, İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin, Ortahisar Halk Eğitim Müdürü Orhan Genç, İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Salih Seyyar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda Afganistanlı, İranlı ve Iraklı sığınmacı katıldı.

Afganistan Hazaraları Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, projenin amacı ve hedefi hakkında bilgi vererek projeye destek verenlere teşekkür etti. Gül, ‘"Projemiz daha çok eğitim ağırlıklı olup göçmenlerin Trabzon'a ve Türkiye'ye uyumunu hedeflemektedir. Dezavantajlı kadın, çocuk, engelli sığınmacı gruplarının sosyal uyum kapsamında topluma kazandırılması için toplantılar, gezileri, meslek ve sanat kursları düzenleyerek projemizi hedefine ulaştırmaya çalışıyoruz. 110 kişinin yararlanmasını planladığımız projemizden şuan 217 kişi yararlanıyor durumdadır. Şimdilik derneğimizde proje kapsamında Türkçe dil kursu, dombra kursu ve Resim Kursu devam etmektedir. Ayrıca Kilim Kursu, karışık örgü kursu ve yanında mesleki kursları da açmaya çalışacağız'' dedi.

İŞKUR desteği ile açılan ahşap montaj kursuna katılan Afganistan, İran ve Iraklı toplam 13 kursiyer sertifikaları protokol tarafından verildi.