‘Hocalı Katliamı’ Trabzon’da unutulmadı

yıldönümünde Trabzon’da “Hocalı Katliamı” konulu panel düzenledi.

Doç. Dr. Uğur Üçüncü’nün moderatörlüğünü yaptığı panelde Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Irade Hüseynova ve Dr. Aygül Kerimova ile soykırım tanığı Elşad Ağabey 26 yıl önce yaşanan soykırımının tüm ayrıntılarını kamuoyuna aktardılar.

Panelin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ermenistan’ın yaptığı soykırıma ve Azerbaycan topraklarında yaşanan acılara dikkat çekti.

“Hani insan hürriyetinin yanında olan dünya, hani katliamların karşısında olduğunu iddia eden dünya nerede! Biz bunu unutmadık, unutturmayacağız” diyen

Gümrükçüoğlu “26 yıl önce 1992 yılında Ermeni kuvvetleri Hocalı yerleşim bölgesinde 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dâhil olmak üzere toplam 613 kişiyi hunharca katlettiler! Azerbaycan ile biz iki devlet ama tek milletiz. Bizim kardeşlerimizi katlettiler! Yaşanan sadece insanların katledilmesi de değildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu tespit edilmiştir. Hamile kadın kardeşlerimiz ve küçük çocuklarımız bu iğrenç vahşete maruz kalmışlardır. 613 kardeşimizin katledildiği katliamda 487 kişi ise ağır yaralı olarak kurtulmuştur. Ermenilerin 1275 kişiyi esir aldığı Hocalı katliamında, esir alınan 150 kişiden halen haber alınamamıştır. Hani insan hürriyetinin yanında olan dünya, hani katliamların karşısında olduğunu iddia eden dünya nerede! Biz bunu unutmadık, unutturmayacağız. Tarih boyunca tüm şehitlerimizi ve Hocalı katliamında şahadete yürüyenleri rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Yoğun katılımın yaşandığı panelde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.