Hopa Engereği denilen yılan su yılanı çıktı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yılanların her canlı gibi doğada önemli bir yeri olduğunu hatırlattı. Hopa Engereği’nin de bu yılan türlerinden biri olduğunu kaydeden Başkaya “Türkiye’nin Kuzeydoğusu’ndan Gürcistan ve Rusya’nın Doğu Karadeniz kıyılarına kadar olan dar alanda; deniz seviyesinden 1000 m yüksekliğe kadar dağılış gösteren bu tür dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak biliniyor. Rus doğa bilimci Aleksandr Nikolaevich Kaznakov tarafından 1909 yılında bölgede keşfedilen engerek türü, Hopa’da ilk olarak 1947’de tespit edilerek bir alt tür olarak literatüre girdi. Hopa Engereği’nin boyu 70 cm kadar olabiliyor. Bundan daha uzunları bizim bölgemizde bulunmuyor” dedi.

Başkaya, Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde görülen ve yaklaşık 2 metre boyunda olan yılanın bir su yılanı türü olduğuna dikkat çekerek “Bu bir su yılanıdır. İnsanlara zarar vermez. Ekosistemde her canlı gibi önemli bir yeri var ve insanlar için de yararlıdır. Kurbağa, balık, fare, kuş, yılan, yumurta vs yiyerek beslenirler. Öldürülen bu yılan, türünün iyi örneklerinden, yetişkin bir birey. Engerek değil. Öldürülmemeleri gerekir. Yılanlar insanları farkedince uzaklaşırlar. Biraz gürültülü olmak, yılan olma ihtimali olan yerlerde bastığımız yere dikkat etmek gerekir. Vatandaşlarımız yılanları potansiyel tehlike olarak görmeleri eskiden kalma bilgiler ve hastane imkanlarının olmadığı yıllardan kalmadır. Bölgemizdeki türlerin, engerekler hariç çoğu insanlar için zehirli değildirler” diye konuştu.

Engerek ailesinin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tek çeşidi olan Hopa Engereği’ni (vipera kaznakovi) diğer yılan türlerinden ayıran belirgin özellikleri bulunduğunu da kaydeden Başkaya “İnce boyunlu bir engerek türü olan Hopa Engereği’nin erkekleri dişilerine göre daha kısa ve incedir. Sırt tarafının zemin rengi sarımsı griden kahverengi ve siyaha kadar değişir. Sırtta bu zemin üzerinde zigzag veya uzunlamasına kırmızı, pembe, kahverengi veya sarı tonlarda bir çift bant uzanır. Nadir olsa da tamamen siyah örneklere de rastlanır. Renklenme gençten erginliğe geçiş sürecinde değişiklik gösterir. Karın tarafı siyah ve sarımısı beyaz lekelidir” şeklinde konuştu.