Hugo Rodallega kendini aştı

Golcü oyuncu ilk 3. haftada attığı gollerle Burak Yılmaz’ı aratmadı.

İngiltere’nin Fulham takımından 2015-2016 sezonunda Akhisar Belediyespor’a transfer olan Hugo Rodallega, söz konusu sezonun ilk 3 haftasında 2 gol atarken, 2016-2017 sezonunun ilk 3 haftasında ise 1 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan golcü oyuncu bordo-mavili takımda forma giydiği ilk 3 maçı boş geçti. Golcü oyuncu 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol buldu.

En iyi sezon başlangıcını yaptı

Kolombiyalı oyuncu Spor Toto Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcını bu sezon yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren golcü oyuncu, çalışmasının karşılığını attığı gollerle alırken, Burak Yılmaz’ın yokluğunu aratmadı.

Galatasaray maçında Karaman’ın en önemli kozu

Sezona iyi bir başlangıç yapan Rodallega, Galatasaray ile ligin 4. haftasında oynanacak olan maçta Teknik Direktör Ünal Karaman’ın en önemli kozlarından biri olacak. Rodellaga, sarı-kırmızılı takıma Akhisar Belediyespor forması giydiği dönemde 3 gol attı. Golcü oyuncu Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 2, Spor Toto Süper Lig’de ise 1 kez Galatasaray filelerini havalandırdı.