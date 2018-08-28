Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 10:25

Hugo Rodallega kendini aştı

Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega, Spor Toto Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı.

Hugo Rodallega kendini aştı

28 Ağustos 2018 10:25

Golcü oyuncu ilk 3. haftada attığı gollerle Burak Yılmaz’ı aratmadı.


İngiltere’nin Fulham takımından 2015-2016 sezonunda Akhisar Belediyespor’a transfer olan Hugo Rodallega, söz konusu sezonun ilk 3 haftasında 2 gol atarken, 2016-2017 sezonunun ilk 3 haftasında ise 1 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan golcü oyuncu bordo-mavili takımda forma giydiği ilk 3 maçı boş geçti. Golcü oyuncu 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol buldu.



En iyi sezon başlangıcını yaptı


Kolombiyalı oyuncu Spor Toto Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcını bu sezon yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren golcü oyuncu, çalışmasının karşılığını attığı gollerle alırken, Burak Yılmaz’ın yokluğunu aratmadı.



Galatasaray maçında Karaman’ın en önemli kozu


Sezona iyi bir başlangıç yapan Rodallega, Galatasaray ile ligin 4. haftasında oynanacak olan maçta Teknik Direktör Ünal Karaman’ın en önemli kozlarından biri olacak. Rodellaga, sarı-kırmızılı takıma Akhisar Belediyespor forması giydiği dönemde 3 gol attı. Golcü oyuncu Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 2, Spor Toto Süper Lig’de ise 1 kez Galatasaray filelerini havalandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç