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03 Temmuz 2017 16:11

Hurda yüklü tır alev alev yandı

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Bekçiler mevkiinde hurda yüklü bir tır motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev aley yandı.

Hurda yüklü tır alev alev yandı

03 Temmuz 2017 16:11

Yangında tır sürücüsü son anda kendisine tırdan atmayı başardı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hurda taşıyan bir tır, aşırı sıcakların da etkisi ile motorunun ısınması sonucu Zigana Dağı tırmanışı sırasında bir anda alev aldı. Bekçiler mevkiinde yol kenarına tırını çeken sürücü kendisini dışarı atmayı başarırken, hurda yüklü tır alev alev yandı. On anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedilirken, tırı söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




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