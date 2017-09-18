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18 Eylül 2017 17:09

Hüseyin Avni Aker Stadı’nın son hali üzdü

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Hüseyin Avni Aker Stadı’nda incelemelerde bulunarak stadın muhtemelen kışa girmeden yıkım işlerine başlanacağını belirtti.

Hüseyin Avni Aker Stadı’nın son hali üzdü

18 Eylül 2017 17:09

Vali Yücel Yavuz, konuyla ilgili tüm protokollerin tamamlandığını, stadın yıkım işinin yatırım izleme koordinasyon başkanlığında Valilikçe yapılacağını belirtti.


Vali Yücel Yavuz, beraberinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı’nda incelemelerde bulundu. Vali Yücel Yavuz, tribünlerin bir bölümünün anı olarak kalacağını belirterek tehlike oluşturan stadın yıkım işlemlerine en kısa zamanda başlanacağını kaydetti.


Akyazı mevkisinde bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki yeni stadın açılmasının ardından terk edilen 66 yıllık Hüseyin Avni Aker Stadı’nın zemin görüntüsü adeta köstebek yuvasını andırırken koltukları da neredeyse çürümeye yüz tutmuş vaziyette.




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