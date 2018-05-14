Huzur ve Sıla Yurtları’nın mezuniyet sevinci

Sıla Eğitim Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine çok sayıda davetli katılırken, törende yurtta kalarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrenciler çeşitli konuşmalar yaptı. Törende konuşan Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Süleyman Güveli ise KTÜ’de eğitim gören ve yurtlarında kalan öğrencilere 22 yıldır insani, milli ve manevi değerlerin öğretildiğini belirtti. Güveli, “Huzur yurdunun 21., Sıla Yurdunun 1. Mezuniyet sevincini yaşamaktan büyük onur duyuyoruz. Bugüne kadar 250’ye yakın öğrenciyi yurdumuzdan mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimiz, mezun olduklarında hem mesleki formasyonlarını kazanmış, hem de insani, manevi ve milli değerlere sahip bir şekilde Trabzon’dan ayrılıyorlar. Yurdumuzdan aldıkları bu değerleri gittikleri yerlerde başkalarına da aktarıyorlar. Mezun olan gençlerimize ömür boyu muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Okunan şiirler ve yapılan konuşmaların ardından bu yıl yurttan mezun olan 11 öğrenciye plaketleri verilirken, tören toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.