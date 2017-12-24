İç savaştan kaçtıkları Türkiye’de Wushu Taoli sporunu öğretiyorlar

Belirli bir koreografiyle savunma ve saldırı tekniklerinin senkronize bir şekilde, felsefi bir yaklaşımla hayali bir dövüş sistemi şeklinde canlandırıldığı Wushu Taoli sporuna Trabzon’da ilgi giderek artıyor. İlkokul öğrencilerine 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda ders veren Afgan uyruklu Muhammad ve oğlu Ahmad Husseni, Trabzon’dan dünya ve Avrupa şampiyonu çıkarmak istiyor. Türkiye’ye gelmeden önce İran ve Çin’de eğitim veren baba ve oğlu, Wushu Taoli sporunu Trabzon’da yaygınlaştırmaya çalışacaklarını söylüyor.

32 senedir Wushu sporunu yaptığını vurgulayan Muhammad Husseni, “Çin’de öğrendiğim bu sporu burada gençlere öğretmeye çalışıyorum. Wushu Federasyonu’ndan yardım bekliyoruz. Bu sporu Karadeniz’de yaygınlaştırmaya çalışacağız. Çocukların bu spora istekli olduğunu görüyoruz. Okulları gezerek bu sporu yapabilecek gençleri seçtik. 1-2 sene sonra öğrencilerimizin dünya ve Avrupa şampiyon olacağına inanıyorum. Federasyon ve Trabzon halkı destek verirse bu kent bunu yapabilir” şeklinde konuştu.

“Çalışma ortamımız bu spor için yeterli değil”

Wushu İl Temsilcisi Ömer Saka ise, Afganlı baba ve oğlunun Trabzon’da olmasının kendilerini için şans olduğunu dile getirerek “Bu spor geçen sene okul sporları ile başladı. Afganlı hocalarımızın da Trabzon’da bulunması bizim için fırsat oldu. İlkokul çağındaki çocuklar bu eğitim alıyor. Wushu sporunda Sanda tamamen dövüş üzerine olan bölüm, Taoli olan bölümü ruhun, aklın, bedenin ve gücün birleşimi diye tabir edebiliriz. Şuanda Trabzon bu spor istediğimiz seviyede değil. Çalışma ortamımız bu spor için yeterli değil. Trabzon’da jimnastik salonu var ama çok uzak olduğu için gidemiyoruz. İlerleyen zamanlarda bu spor hak ettiği şekilde yapılacak. Ailelerin yaklaşımı çok güzel. Çocuklarını göndermek istiyorlar. Altyapımız oturmadı ama tesisleşme tamamlanınca inşallah eğitimini daha güzel vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Wushu Taoli sporunu 10 yıldır yaptığını belirten Antrenör Muhammet Belduz, “Trabzon’da bu sporu yaygınlaştırarak geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.